В Госстрое рассказали, как идет строительство инфекционной больницы в Бишкеке

В новой экспериментальной быстровозводимой инфекционной больнице Бишкека начали установку металлокаркасных стоек и балок. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

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На сегодня завершили фундаменты всех четырех блоков, а также на 90 процентов закончилась работа по обратной засыпке котлованов. Для сварочных и других видов работ по монтажу металлокаркасных конструкций под установку облегченных материалов привлекли 25 специалистов.

На объекте работает 12 единиц специальной автомобильной техники — экскаваторы, самосвалы, машины-катки.

Отметим, что проектно-сметная документация по данному объекту разрабатывается параллельно и проходит поэтапную государственную экспертизу.