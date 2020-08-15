В Кыргызстане выявили еще 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выявили 47 случаев, в Оше — 43, в Чуйской области — 24, Ошской — 28, Таласской — 8, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 65, Джалал-Абадской — 34, Баткенской − 13.

Всего в стране зарегистрировали 41 тысячу 645 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.