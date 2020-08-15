В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 329 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 29 человек, в Оше — 33, в Чуйской области — 33, Ошской — 67, Таласской — 6, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 62, Джалал-Абадской — 55, Баткенской — 31.

Всего за весь период зарегистрировали 33 тысячи 951 выздоровевшего.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.