В МВД объяснили, зачем вызвали на допрос журналиста Айданбека Акматова

Журналист Айданбек Акматов проходит свидетелем по уголовному делу о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни). Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что ранее журналист на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором написал, что кыргызстанские олигархи в 2010 и 2015 году создали свои партии и пришли в политику. Соответственно, они законным путем активно защищают свои интересы.

«В посте также указывается, что бывший президент Алмазбек Атамбаев и действующий Сооронбай Жээнбеков окружили себя такими людьми. Высказывание опубликовал сайт ua.kg. Публикация зарегистрирована в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Журналист Айданбек Акматов был приглашен на допрос в следственную службу МВД для дачи показаний. Назначена судебно-лингвистическая экспертиза», — проинформировали в МВД.