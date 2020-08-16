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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 августа: в Бишкеке дождь не ожидается

В Кыргызстане 17 августа дожди ожидаются только в Иссык-Кульской области. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +16, днем +34 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +35 градусов.

В Нарынской области +10 ночью и +26 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +11, днем +27 градусов.

В Таласской области температура ночью +11, днем +31 градус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162574/
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