Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 августа: в Бишкеке дождь не ожидается

В Кыргызстане 17 августа дожди ожидаются только в Иссык-Кульской области. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +16, днем +34 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +35 градусов.

В Нарынской области +10 ночью и +26 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +11, днем +27 градусов.

В Таласской области температура ночью +11, днем +31 градус.