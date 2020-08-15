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Общество

Цифра дня. На телефон доверия для детей поступило 3 тысячи ошибочных звонков

За первую неделю августа на телефон доверия для детей 111 поступило 3 тысячи 104 телефонных обращения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, 71 обратившийся, в том числе 36 детей, просил консультацию или оказание им помощи. По 45 обращениям даны консультации и рекомендации, 22 — психологические консультации, 4 обращения перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят.

Уточняется, что 3 тысячи 33 звонка были ошибочными или ложными, абоненты обращались с вопросами о подключении интернета и загрузки единиц сотовыми операторами, спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службе, зафиксированы даже случаи телефонного хулиганства (баловство).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162559/
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