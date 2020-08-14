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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коллектив центра дерматовенерологии решил вернуться в свое здание

Коллектив Республиканского центра дерматовенерологии намерен вернуться в свое здание. Об этом 24.kg сообщили его сотрудники.

Напомним, служба размещалась на территории Республиканской инфекционной больницы. В марте 2020 года из-за вспышки коронавируса Минздрав поручил освободить здания. Сотрудников временно приютили в центре наркологии, а Минздрав пообещал предоставить один из корпусов Республиканского центра психического здоровья.

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После критики в соцсетях и возмущений сотрудников РЦПЗ Минздрав решил изучить вопрос размещения РЦД в центре наркологии.

«Мы терпеливо ждали пять месяцев. У нас соматические больные. Здесь не о сифилисе идет речь, не о болезнях от удовольствия, а о хронических заболеваниях, кожных тяжелых процессах. Люди без кожи, они подавлены. Какое качество жизни у них? У нас есть профессиональная ассоциация, школы псориаза и атопического дерматита, армия больных. Наш центр — клиническая база, у нас три кафедры. В свою инфраструктуру мы вложили около 30 миллионов сомов», — отметили в РЦД.

За счет здания РЦД в инфекционной больнице появилось 60 дополнительных мест. Однако пациентов там нет, заявили представители центра дерматовенерологии. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162544/
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