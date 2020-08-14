В «Бакай-Ате» ждут канализацию. Аламединский сельсовет не дает разрешения

В столичный жилмассив «Бакай-Ата» не могут протянуть канализацию, поскольку Аламединский сельсовет не дает разрешения. Об этом 24.kg сообщил депутат городского кенеша Казыбек Эргешов.

По его словам, жилмассиву, в котором проживает 1,2 тысячи семей, уже 30 лет, а канализации до сих пор нет. «Документация готова на 95 процентов, проект в титул внесли, деньги предусмотрены. Проблема в том, что канализационная труба пройдет вдоль дороги по Аламединскому району. Там всего 200 метров , но переговоры длятся уже несколько месяцев, не можем договориться с айыл окмоту. У них свои интересы — хотят к этой же канализации подсоединиться. Но это невозможно», — сказал Казыбек Эргешов.

Представители Аламединского айыльного кенеша отметили, что земельная комиссия рассмотрит вопрос и в течение недели представит свой ответ. «Необходимо выслушать специалистов, чтобы в нашем селе не возникло экологических проблем», — отметили в кенеше.