Российские врачи высказали недоверие новой вакцине от коронавируса (опрос)

Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса. Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, которую создали в центре Гамалеи, сообщает РБК.

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Согласно опросу, более чем из трех тысяч участников исследования 52 процента отказались делать прививку. 24,5 процента опрошенных медиков согласились на вакцинацию.

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, 66 процентов опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. Еще 48 процентов выразили смущение из-за того, что препарат удалось разработать за такое короткое время. При этом 20 процентов респондентов заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

11 августа президент России сообщил, что зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции. Владимир Путин отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов.