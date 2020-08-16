10:54
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 16 августа 1975 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 16 августа 1975 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +37,2 градуса.

Самым холодным 16 августа было в 1948 году, когда температура составила +8,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +23,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года, когда средняя температура составила +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 16 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +16-18 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +33-35 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162499/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым было 15 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 9 августа 1968 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 августа 1944 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 2 августа 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 1 августа 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 31 июля 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 26 июля 2017 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 25 июля 2017 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 19 июля 2019 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 18 июля 2019 года
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
Авиарейсы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию: кто и&nbsp;когда может улететь Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
Бизнес
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
16 августа, воскресенье
10:34
В Бишкек из Санкт-Петербурга вернулись 162 кыргызстанца В Бишкек из Санкт-Петербурга вернулись 162 кыргызстанца...
10:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 16 августа 1975 года
09:36
«Лион» — последний полуфиналист Лиги чемпионов
09:31
В город Ош из Новосибирска вернулись 150 кыргызстанцев
09:00
Неделя-24. Коронавирус не уходит, и как нас хотят лишить права на справедливость
15 августа, суббота
21:31
Первые 100 тысяч телефонов Redmi K30 Ultra раскупили за первую минуту продаж
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 августа: будет жарко
20:31
В Таласской области бизнесмены купили 11 машин скорой помощи
19:59
ФАО ООН передала МЧС КР серверное оборудование