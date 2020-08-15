Температурные рекорды. Самым теплым было 15 августа 2012 года

Самым теплым в Бишкеке было 15 августа 2012 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +37,2 градуса.

Самым холодным 15 августа было в 1999 году, когда температура составила +9 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +23,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года, когда средняя температура составила +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 15 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +15-17 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +31-33 градусов.