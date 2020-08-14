В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 304 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 18 человек, в Оше — 27, в Чуйской области — 30, Ошской — 54, Таласской — 13, Нарынской — 20, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 62, Баткенской — 41.

Всего за весь период выздоровели 33 тысячи 622 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.