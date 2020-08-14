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Общество

Сибирская язва в Кара-Суйском районе: владельца быка оштрафовали

В Кара-Суйском районе на 5 тысяч 500 сомов оштрафовали владельца быка, из-за которого распространилась сибирская язва. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

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Уточняется, что тушу умершего животного разделали на четыре части, мясо раздали местным жителям, не получив при этом разрешение от ветеринара. Дома, вещи и бытовую технику сельчан продезинфицировали согласно санитарным требованиям.

Ранее в ходе эпидемиологического расследования установили, что в забое и разделке туши принимали участие девять человек. Мясо раздали в села Талдык, Тогуз-Булак, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок. Всего выявлено 285 контактных. Они получают антибиотикопрофилактику и находятся под медицинским наблюдением.

Весь скот в селе на сегодня вакцинирован.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162490/
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