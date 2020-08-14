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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Госпиталь «Семетей» закрыт. Все пациенты выписаны

Госпиталь «Семетей» на бывшей американской базе закрыт. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, накануне выписали последних восьмерых переболевших коронавирусом пациентов.

Всего стационар проработал 47 дней. В нем пролечили более 1,5 тысячи пациентов, из них около 300 — в реанимации.

В штабе добавили, что в госпитале продолжится подготовка к осенне-зимнему периоду на случай второй волны. За это время планируется улучшить условия, решить имеющиеся проблемы и создать лабораторию.

Напомним, ранее сообщалось, что «Семетей» будет преобразован в полноценную больницу, специализирующуюся на лечении инфекционных заболеваний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162482/
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