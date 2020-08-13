В УВД Ошской области объяснили, зачем журналиста Kaktus.media вызывают на допрос

Указание допросить журналиста Kaktus.media Марата Уралиева, снимавшего незаконно проводимый той, дал помощник прокурора Кара-Суйского района Улан Арстанбеков. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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Уточняется, что 7 июля дежурному поступило сообщение о том, что в Кара-Суйском районе в селе Фуркат в ресторане «Баястан» нарушаются санитарно-карантинные меры. На место выезжали сотрудники милиции и санэпидемстанции.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. Ранее администратор ресторана была оштрафована на 13 тысяч сомов. Но, несмотря на это, спустя две недели там же провели еще один той. Дознаватель Адилет Абдрахманов хотел вынести постановление о прекращении разбирательства, однако помощник прокурора района Улан Арстанбеков дал указание допросить журналиста, который был на месте. В случае если факт подтвердится, то Марат Уралиев должен пройти очную ставку с администратором ресторана», — добавили в УВД.