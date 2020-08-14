Япония предоставит безвозмездную помощь Кыргызстану на $2,9 миллиона

Правительство Японии предоставит безвозмездную помощь в размере 305 миллионов японских йен (приблизительно $2,9 миллиона) в рамках Программы стипендий для развития человеческих ресурсов (JDS). Об этом сообщили в посольстве страны.

Отмечается, что программа JDS реализуется в Кыргызстане с 2006-го в рамках безвозмездной помощи правительству республики в области подготовки кадров и развития двусторонних отношений.

«В рамках проекта на этот финансовый год отобраны 18 государственных служащих на получение в Японии степени магистра и 2 служащих — доктора. Однако в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции по всему миру отбытие данной группы задержится», — сказали в посольстве.

За период реализации программы на обучение в Страну восходящего солнца были направлены 209 государственных и муниципальных служащих на получение магистерской степени и 1 служащий — докторской. 176 стипендиатов уже вернулись в КР, успешно защитив свои диссертации. Они занимают ведущие позиции в ряде министерств и ведомств.