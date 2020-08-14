МДС предложил создать независимую экспертную площадку по COVID-19

Международный деловой совет (МДС) выступил с инициативой поддержать деятельность ученых для минимизации последствий COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, это будет продолжением работы Оксфордской группы по моделированию и прогнозированию эпидемии COVID-19, в состав которой вошли исследователи из Кыргызстана.

Независимая экспертная площадка — экспертно-консультативный совет (ЭКС), включающий ведущих отечественных и международных эпидемиологов, клиницистов и других специалистов, будет представлять свои рекомендации по минимизации последствий COVID-19 в Кыргызстане.

Они будут сообщать, какие профилактические меры можно использовать в Кыргызстане, как их эффективно применять, будут информировать о лучших практиках в мире.

В МДС отметили, что реагирование на COVID-19 в Кыргызстане со стороны государства и общественности требует серьезной, оперативной и постоянной аналитики, изучения международного опыта и выработки рекомендаций о принятии решений в сферах общественного здравоохранения, организационных мер, разъяснительной и подготовительной работы к дальнейшим возможным сценариям развития ситуации. По возможности каждое управленческое решение должно сопровождаться соответствующим экспертным обоснованием.

«Видя определенный недостаток экспертной составляющей как в экономических, так и в других решениях по сложившейся эпидемиологической ситуации, мы выступили с такой инициативой. Надеемся, что новая площадка поможет в выработке и разъяснении наиболее эффективных и взвешенных мер, в адаптации бизнеса и общества к новым условиям жизни во время пандемии», — отметил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

На первом этапе МДС планирует поддерживать эту площадку ближайшие два месяца.

В организации добавили, что не всегда научно обоснованная информация находит адекватный отклик со стороны уполномоченных госорганов. «Так, Оксфордская группа по COVID-19 в апреле этого года (с обновлениями в июле) представила госорганам шесть сценариев развития ситуации. К сожалению, выводы экспертов не были в достаточной степени учтены при планировании мероприятий по борьбе с эпидемией COVID-19 в Кыргызстане», — отметили в МДС.

Эпидемиолог, член Оксфордской группы по моделированию и прогнозированию эпидемии COVID-19, директор ОФ «Институт социального развития» Айжан Дооронбекова отметила, что заболевание новое, постоянно публикуются новые факты. «Среди потоков данных много противоречий и неподтвержденной информации, мифов, игнорирование которых может усугубить эпидемиологическую ситуацию. В то же время теряется информация научно обоснованная, полезная», — отметила она.

По мнению специалистов, для своевременного сбора, анализа и отбора научно подтвержденных фактов по вопросам борьбы с COVID-19 необходима площадка, которая будет объединять экспертов и ученых Кыргызстана и других стран.