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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Новосибирска вернулся 171 кыргызстанец

В Бишкек из Новосибирска вернулся 171 кыргызстанец. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Сибирь (S7)» по маршруту Новосибирск — Бишкек.

«Рейсом прилетели беременные женщины и с малолетними детьми, люди пожилого возраста, лица, перенесшие операции в новосибирских клиниках, и студенты-кыргызстанцы, обучающиеся в сибирских вузах. В географическом разрезе прибыли граждане из Новосибирска, Петропавловска Камчатского, Владивостока, Красноярска, Иркутска, Якутска, а также из других городов Сибирского федерального округа», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162464/
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