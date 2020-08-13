В Бишкек из Новосибирска вернулся 171 кыргызстанец. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Сибирь (S7)» по маршруту Новосибирск — Бишкек.

«Рейсом прилетели беременные женщины и с малолетними детьми, люди пожилого возраста, лица, перенесшие операции в новосибирских клиниках, и студенты-кыргызстанцы, обучающиеся в сибирских вузах. В географическом разрезе прибыли граждане из Новосибирска, Петропавловска Камчатского, Владивостока, Красноярска, Иркутска, Якутска, а также из других городов Сибирского федерального округа», — проинформировали в ведомстве.