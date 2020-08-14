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Общество

Нечеловеческие условия в ИВС Базар-Коргона обещают устранить

Проблемы с плохими условиями содержания в ИВС Базар-Коргонского района в ближайшее время устранят. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что в настоящий момент в ИВС ремонтируют сантехнику. Местным органам власти направлено письмо о финансировании ремонта в здании.

«Действительно, 11 августа представители Наццентра по предупреждению пыток пришли с проверкой в ИВС Базар-Коргонского района. Они зафиксировали условия содержания заключенных на фото. До этого со стороны УВД области было проведено служебное расследование по выявленным недостаткам. Ответственные за санитарные условия были привлечены к дисциплинарному взысканию», — отметили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162461/
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