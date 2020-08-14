Нечеловеческие условия в ИВС Базар-Коргона обещают устранить

Проблемы с плохими условиями содержания в ИВС Базар-Коргонского района в ближайшее время устранят. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Читайте по теме В Базар-Коргонском ИВС заключенные содержатся в нечеловеческих условиях

Уточняется, что в настоящий момент в ИВС ремонтируют сантехнику. Местным органам власти направлено письмо о финансировании ремонта в здании.

«Действительно, 11 августа представители Наццентра по предупреждению пыток пришли с проверкой в ИВС Базар-Коргонского района. Они зафиксировали условия содержания заключенных на фото. До этого со стороны УВД области было проведено служебное расследование по выявленным недостаткам. Ответственные за санитарные условия были привлечены к дисциплинарному взысканию», — отметили в УВД.