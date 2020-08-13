В Кыргызстане подорожает биометрический паспорт

С 17 августа 2020 года увеличится стоимость идентификационной карты гражданина образца 2017 года. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, повышение связано с завершением реализации бесплатных бланков eID-карт.

В ведомстве напомнили, что биометрические паспорта в Кыргызстане начали выдавать в мае 2017-го. На чипе идентификационной карты содержатся все персональные данные владельца документа, в случае их изменения они просто обновляются, что избавляет от необходимости получения новой карты.

«Проект внедрения биометрических паспортов реализуется ГРС в тесном сотрудничестве с Агентством по международному сотрудничеству Кореи — KOICA, которое в виде гранта предоставило 1,9 миллиона бланков на бесплатной основе. По условиям партнерства дальнейшее обеспечение граждан eID-картой будет осуществляться на платных бланках. Стоимость для граждан — 206 сомов», — отметили в Государственной регистрационной службе.

Кроме того, персонификация данных обойдется гражданам в 241 сом, включая банковскую услугу, итого — 470 сомов. Если документ необходимо получить срочно — 1 тысяча 260 сомов (бланк паспорта — 206 сомов, персонификация — 516 сомов, срочные прием, оформление и выдача — 518 сомов, банковская услуга — 20 сомов). В этом случае срок изготовления и выдачи паспорта составляет восемь рабочих дней. Кроме этого, есть возможность оформить документы на получение паспорта за четыре и два дня и три часа.