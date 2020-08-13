20:25
USD 77.86
EUR 91.47
RUB 1.06
Общество

В Кыргызстане подорожает биометрический паспорт

С 17 августа 2020 года увеличится стоимость идентификационной карты гражданина образца 2017 года. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, повышение связано с завершением реализации бесплатных бланков eID-карт.

В ведомстве напомнили, что биометрические паспорта в Кыргызстане начали выдавать в мае 2017-го. На чипе идентификационной карты содержатся все персональные данные владельца документа, в случае их изменения они просто обновляются, что избавляет от необходимости получения новой карты.

«Проект внедрения биометрических паспортов реализуется ГРС в тесном сотрудничестве с Агентством по международному сотрудничеству Кореи — KOICA, которое в виде гранта предоставило 1,9 миллиона бланков на бесплатной основе. По условиям партнерства дальнейшее обеспечение граждан eID-картой будет осуществляться на платных бланках. Стоимость для граждан — 206 сомов», — отметили в Государственной регистрационной службе.

Кроме того, персонификация данных обойдется гражданам в 241 сом, включая банковскую услугу, итого — 470 сомов. Если документ необходимо получить срочно — 1 тысяча 260 сомов (бланк паспорта — 206 сомов, персонификация — 516 сомов, срочные прием, оформление и выдача — 518 сомов, банковская услуга — 20 сомов). В этом случае срок изготовления и выдачи паспорта составляет восемь рабочих дней. Кроме этого, есть возможность оформить документы на получение паспорта за четыре и два дня и три часа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162460/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Считывать персональные данные с новых паспортов можно при помощи смартфона
Срок действия паспорта продлили только для кыргызстанцев, находящихся вне страны
ГРС: Продление срока паспортов касается граждан, находящихся за границей
Цифровизация: чтобы восстановить паспорт, приходится бегать по инстанциям
Бездомному, поразившему кыргызстанцев эрудированностью, сделали паспорт
Возобновлена кампания по выдаче паспортов заключенным
В Кыргызстане продлили срок действия просроченных паспортов
В Бишкеке откроются два дополнительных ЦОНа
Столетней «гражданке СССР» из Узгена выдали новый паспорт Кыргызстана
До конца мая паспорта получат 4,5 тысячи выпускников школ
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 278 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 40&nbsp;455 В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
Бизнес
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
13 августа, четверг
20:22
Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может ул...
20:10
В Кыргызстане подорожает биометрический паспорт
19:57
В Узгенском районе завершается проект по реабилитации ирригационной системы
19:44
Этнические кыргызы могут получить бесплатное образование в вузах Кыргызстана
19:26
Владелец Sierra возмущен: при ремонте тротуара повредили брусчатку около кофейни