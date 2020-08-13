Чиновники в Джалал-Абаде путаются в данных о заболевших и умерших от COVID-19

Правозащитники в регионах возмущаются: нет достоверной информации, люди не знают, куда обращаться в случае заражения. Об этом сообщает директор Джалал-Абадской правозащитной организации Валентина Гриценко.

По ее словам, во время пандемии коронавируса данных совсем нет либо их искажают. «Информации не было даже в пик пандемии. Люди были в шоке от создавшейся ситуации, особенно когда внезапно увеличилась смертность. Пытались запрашивать сведения, но не были удовлетворены ответом. Потом вся организация бегала, чтобы получить хоть какие-то данные», — сказала глава правозащитной организации.

Даже мы, как правозащитная организация, которая обладает определенными знаниями, не знали, где добыть информацию и куда обратиться в случае заражения. О районах можно вообще не говорить. Валентина Гриценко

Она пояснила: заместитель полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Ырысбек Ызабеков заявил, что общее число зараженных пневмонией и коронавирусной инфекцией в регионе за одни сутки составило 3 тысячи 225 человек. А когда он рассказывал о подомовом обходе, то назвал уже другие цифры — 5 тысяч 337. Разница между этими данными составила 2 тысячи 112 человек.

«Республиканский штаб по Джалал-Абаду дал другие сведения — общее количество выявленных случаев COVID-19 и вызванной вирусом пневмонии в области составило 3 тысячи 375. Расхождение имелось и по смертности — 154 умерли по статистике полпреда и 138 — по статистике республиканского штаба. Разница — 16 человеческих жизней», — заметила Валентина Гриценко.

Правозащитники требуют предоставить точную информацию по региону.