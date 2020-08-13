Телеведущий Артур Цветков извинился перед мигрантом из Кыргызстана

Российский телеведущий Артур Цветков попросил прощения у мигранта из Кыргызстана, который работает в московской точке общепита. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Мирбек Молдакунов.

По его словам, Артур Цветков первым извинился перед Манапом (так зовут кыргызстанца) и пообещал забрать заявление из полиции.

Напомним, что вчера российский телеведущий Артур Цветков напал на кыргызстанца, который работает в точке общепита в Москве. Видео инцидента распространили в соцсетях. Ведущий зашел в заведение общепита со спущенной на подбородок маской. На замечание надеть ее правильно среагировал агрессивно, стал грубить и нападать на работника. Артур Цветков вызвал полицию и написал заявление, которое сотрудники правоохранительных органов столицы РФ приняли.