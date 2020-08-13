19:07
USD 77.86
EUR 91.47
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 160 тысяч кыргызстанцев переболели коронавирусом

По состоянию на 13 августа официально зарегистрировано 41 тысяча 69 заражений коронавирусной инфекцией с учетом случаев внебольничной пневмонии. Если добавить тех, кто не сдавал тесты и перенес болезнь бессимптомно или в легкой форме, то COVID-19 переболели около 160 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По данным Минздрава, у 36,6 процента кыргызстанцев COVID-19 протекал бессимптомно, у 29,7 процента — в легкой форме.

«То есть 66 процентов пациентов переболели бессимптомно или в легкой форме. Крайне тяжелая форма наблюдалась у 4,6 процента инфицированных, тяжелая — у 9,6 процента», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162438/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Минздраву поручено уделить особое внимание реабилитации населения после COVID-19
США выделили Кыргызстану $2,5 миллиона для борьбы с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,5 миллиона человек
За счет дерматовенерологии в инфекционной больнице появится 60 новых мест
В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 10 медиков
Как и где нас будут лечить? Службу дерматологии снова выселили — в вагончик
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел 291 человек
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались три человека
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В КР выявили 310 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 069
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 278 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 40&nbsp;455 В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
Бизнес
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
13 августа, четверг
19:01
Цифра дня. 160 тысяч кыргызстанцев переболели коронавирусом Цифра дня. 160 тысяч кыргызстанцев переболели коронавир...
18:50
Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
18:43
Национальный банк временно приостановил операции ОсОО Terem PAY
18:30
14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Из-за коронавируса больше всего безработица вырастет в Оше и Чуйской области