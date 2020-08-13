Цифра дня. 160 тысяч кыргызстанцев переболели коронавирусом

По состоянию на 13 августа официально зарегистрировано 41 тысяча 69 заражений коронавирусной инфекцией с учетом случаев внебольничной пневмонии. Если добавить тех, кто не сдавал тесты и перенес болезнь бессимптомно или в легкой форме, то COVID-19 переболели около 160 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По данным Минздрава, у 36,6 процента кыргызстанцев COVID-19 протекал бессимптомно, у 29,7 процента — в легкой форме.

«То есть 66 процентов пациентов переболели бессимптомно или в легкой форме. Крайне тяжелая форма наблюдалась у 4,6 процента инфицированных, тяжелая — у 9,6 процента», — проинформировали в ведомстве.