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Общество

В Базар-Коргонском ИВС заключенные содержатся в нечеловеческих условиях

В ИВС Базар-Коргонского района заключенные содержатся в нечеловеческих условиях. Об этом 24.kg сообщил представитель Наццентра по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области Алишер Эрматов.

По его словам, во время посещения ИВС эксперты выявили, что заключенные умываются в прогулочном дворе, но краны, из которых течет вода, сломаны, душ не работает. Подследственные не мылись две недели.

«Когда мы спросили, почему не работает душ, постовой ответил, что сломан насос и его еще не починили. Туалеты в ИВС заполнены, заключенные рассказали, что из-за этого в камерах стоит зловонный запах. Кроме того, в здании не работает телефон постового, который необходим для связи на случай возникновения бунта или если заключенному понадобится медицинская помощь. Кроме того, заключенные вынуждены питаться по очереди, иначе им приходится есть руками, потому что посуда рассчитана только на девять человек, а в этом ИВС содержатся 18 заключенных. Это нарушение прав человека», — сказал Алишер Эрматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162433/
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