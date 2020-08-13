Этнические кыргызы могут получить бесплатное образование в вузах Кыргызстана

Этнические кыргызы могут получить бесплатное образование в вузах КР. Министерство образования и науки сообщило о начале приема документов на бюджетные места для бесплатного обучения в вузах Кыргызстана.

В конкурсе могут принять участие этнические кыргызы — граждане Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Китая и Турции.

Им необходимо обратиться с заявлением на имя заместителя министра и заполнить анкету. Скачать бланки можно на сайте МОиН. Кроме того, нужно приложить копию паспорта или свидетельства о рождении (если паспорт еще не получен), копию документа об образовании (аттестат или диплом) с приложениями. Они должны быть переведены на русский или кыргызский языки и нотариально заверены.

В списке документов также справка об уровне образования (выдается в Министерстве образования и науки КР), о составе семьи, сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие достижения кандидатов в академической сфере, медицинская справка 086-у, об отсутствии ВИЧ/СПИДа и шесть фотографий размером 3×4 сантиметра.

Этнические кыргызы, находящиеся на территории КР, должны приложить мотивационное эссе на русском либо кыргызском языке. Образец также можно скачать с ведомственного сайта.

Всего предоставляется 25 бюджетных мест в вузах Кыргызстана.

Прием документов этнических кыргызов — граждан иностранных государств, находящихся на территории КР, — будет осуществляться Министерством образования и науки до 10 сентября 2020 года. Они могут быть поданы в бумажном виде в отдел международного сотрудничества и привлечения инвестиций министерства либо высланы в электронном виде на адрес icipd.moes@gmail.com.

Документы этнических кыргызов, находящихся на территории Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Китая и Турции, будут принимать посольства Кыргызстана в этих странах.

Заявки, содержащие неполный пакет документов либо поданные после завершения приема документов, рассматриваться не будут.