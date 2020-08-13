18:53
USD 77.86
EUR 91.47
RUB 1.06
Общество

14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 15;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (1-3-я улицы), «Ак-Тилек» (улицы Жерге-Тал, Мажурум-Тал, переулки Коллективный, Чалдыбар), «Ала-Тоо» (улицы Ак-Кыя, Кара-Шоро, Камыр-Ата, Западная, Орто-Арык), улицы Он-Арча, Садыбакасова, Кара-Кужур, Лумумбы, 60;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Кара-Коо, Бердибаева, 4-7-я);
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2» (1-я, 2-я улицы);
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (2-4-я улицы), улицы Курманджан Датки, Фрунзе, Огонбаева.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркин, Ала-Арчинская), Лебединовка (улицы Чуйская, Колхозная, Тянь-Шанская, Токмакская, Луганская, Северная, БЧК, Мичурина, Кирова, Сквозная, Нарынская, Боконбаева, Клиновая, Угловая, Калинина, Северная, Набережная, БЧК, проспект Ленина), Нижняя Ала-Арча (переулок Советский), Заречное;

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, 1-я Селекция, Кипкалова, Парковая, Средняя, Шорго, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Ысык-Кол);
  • 9.30-17.00 — Шопоков (улицы Топографическая, Геология, Южная, Вокзальная, Комарова, Гагарина, Юбилейная, Вишневая), села Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Луговая, Железнодорожная, Речная, Фрунзе, Степная, Кайназарова), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Дальний Арал);
  • 9.00-17.00 — села Новое (улицы Мичурина, Калинина), Военно-Антоновка (улицы Степная, Ленина), Садовое (улицы 50 лет Октября, Советская), Сокулук (улицы Новая, Белинского, Фрунзе, Зеленая, Келечек, Жанылык, Калинина, Шопокова, Батаева), Новопавловка (улица Мира);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Заречная, Токтогула), Александровка (улицы Токтогула, Ленина, 111, 109, 107), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, переулок Кирова), Крупское (улицы Набережная, Шевченко), Ак-Суу (улицы Фрунзе, 1 Мая);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улица Крылова), село Сосновка (улицы Набережная, Первомайская, Фрунзе);

Панфиловский РЭС

  • 8.00-15.00 — Каинды (юго-восточная часть, центральный рынок);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант (1-й, 2-й микрорайоны, улицы Кирова, Ломоносова, Льва Толстого, Кирпичная, Советская), села Новопокровка (улица Советская), Дружба, Жерказар (улицы Ворошилова, Сакибаева, Пролетарская, Пионерская, Абдыш, Чекирова, Морозова, Колхозная, Спортивная, Московская, Маркса), Люксембург (улица Строительная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Чуй (улицы Гагарина, Ибраимова, Покровская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162427/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
13 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 августа: где в регионах отключат свет
7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 278 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 40&nbsp;455 В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
Бизнес
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
13 августа, четверг
18:50
Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов Mega...
18:43
Национальный банк временно приостановил операции ОсОО Terem PAY
18:30
14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Из-за коронавируса больше всего безработица вырастет в Оше и Чуйской области
18:02
«Северэлектро» планирует отключить электроэнергию у 10 тысяч бишкекчан