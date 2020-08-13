14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 15;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (1-3-я улицы), «Ак-Тилек» (улицы Жерге-Тал, Мажурум-Тал, переулки Коллективный, Чалдыбар), «Ала-Тоо» (улицы Ак-Кыя, Кара-Шоро, Камыр-Ата, Западная, Орто-Арык), улицы Он-Арча, Садыбакасова, Кара-Кужур, Лумумбы, 60;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Кара-Коо, Бердибаева, 4-7-я);

10.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2» (1-я, 2-я улицы);

12.00-17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (2-4-я улицы), улицы Курманджан Датки, Фрунзе, Огонбаева.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркин, Ала-Арчинская), Лебединовка (улицы Чуйская, Колхозная, Тянь-Шанская, Токмакская, Луганская, Северная, БЧК, Мичурина, Кирова, Сквозная, Нарынская, Боконбаева, Клиновая, Угловая, Калинина, Северная, Набережная, БЧК, проспект Ленина), Нижняя Ала-Арча (переулок Советский), Заречное;

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — село Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, 1-я Селекция, Кипкалова, Парковая, Средняя, Шорго, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Ысык-Кол);

9.30-17.00 — Шопоков (улицы Топографическая, Геология, Южная, Вокзальная, Комарова, Гагарина, Юбилейная, Вишневая), села Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Луговая, Железнодорожная, Речная, Фрунзе, Степная, Кайназарова), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Дальний Арал);

9.00-17.00 — села Новое (улицы Мичурина, Калинина), Военно-Антоновка (улицы Степная, Ленина), Садовое (улицы 50 лет Октября, Советская), Сокулук (улицы Новая, Белинского, Фрунзе, Зеленая, Келечек, Жанылык, Калинина, Шопокова, Батаева), Новопавловка (улица Мира);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Заречная, Токтогула), Александровка (улицы Токтогула, Ленина, 111, 109, 107), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, переулок Кирова), Крупское (улицы Набережная, Шевченко), Ак-Суу (улицы Фрунзе, 1 Мая);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улица Крылова), село Сосновка (улицы Набережная, Первомайская, Фрунзе);

Панфиловский РЭС

8.00-15.00 — Каинды (юго-восточная часть, центральный рынок);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (1-й, 2-й микрорайоны, улицы Кирова, Ломоносова, Льва Толстого, Кирпичная, Советская), села Новопокровка (улица Советская), Дружба, Жерказар (улицы Ворошилова, Сакибаева, Пролетарская, Пионерская, Абдыш, Чекирова, Морозова, Колхозная, Спортивная, Московская, Маркса), Люксембург (улица Строительная);

Чуйский РЭС