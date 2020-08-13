Руководство телеканала MTV прокомментировало инцидент с телеведущим и мигрантом

Руководство телеканала MTV не поддерживает агрессию, в том числе и со стороны телеведущего Артура Цветкова. Сообщение об этом руководство телеканала публикует на своих официальных аккаунтах под негативными комментариями пользователей кырнета.
Напомним, вчера российский телеведущий Артур Цветков напал на кыргызстанца, который работает в точке общепита в Москве.
Видео инцидента распространили в соцсетях.
Позже телеведущий прокомментировал инцидент с кыргызстанцем.
«Повар не имеет права разговаривать с гостями, он должен быть на своем рабочем месте. Вы можете говорить и писать, что хотите. У медали две стороны, я останусь при своем мнении», — сказал Артур Цветков.
Артур Цветков с 2006 года не работает виджеем «MTV Россия». Мы не поддерживаем проявления агрессии.«MTV Россия»
Руководитель «MTV Россия» Яна Чурикова опубликовала видеообращение в своем аккаунте в Instagram и процитировала слова кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
«Взрослый человек обязан уметь контролировать свои эмоции и урегулировать любое разногласие методом переговоров в атмосфере взаимного уважения. Об этом, кстати, хорошо сказал великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов: «Самое сложное для человека — быть каждый день человеком». MTV был, есть и будет против любых форм дискриминации, нетерпимости и агрессии. MTV за мир и взаимное уважение», — сказала Яна Чурикова.
Отметим, что инцидент произошел вчера. Ведущий зашел в заведение общепита со спущенной на подбородок маской. На замечание надеть ее правильно, среагировал агрессивно, стал грубить и нападать на работника.
Артур Цветков вызвал полицию и написал заявление, которое сотрудники правоохранительных органов Москвы приняли.