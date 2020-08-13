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Общество

Руководство телеканала MTV прокомментировало инцидент с телеведущим и мигрантом

Руководство телеканала MTV не поддерживает агрессию, в том числе и со стороны телеведущего Артура Цветкова. Сообщение об этом руководство телеканала публикует на своих официальных аккаунтах под негативными комментариями пользователей кырнета.

Напомним, вчера российский телеведущий Артур Цветков напал на кыргызстанца, который работает в точке общепита в Москве.

Видео инцидента распространили в соцсетях.

Позже телеведущий прокомментировал инцидент с кыргызстанцем.

«Повар не имеет права разговаривать с гостями, он должен быть на своем рабочем месте. Вы можете говорить и писать, что хотите. У медали две стороны, я останусь при своем мнении», — сказал Артур Цветков.

Артур Цветков с 2006 года не работает виджеем «MTV Россия». Мы не поддерживаем проявления агрессии.

«MTV Россия»

Руководитель «MTV Россия» Яна Чурикова опубликовала видеообращение в своем аккаунте в Instagram и процитировала слова кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

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По законам жанра, если выкладываешь ответку, отмечай адресата и давай ссылку на видео. Так работает взаимный хайп в наши дни. А я не хочу поднимать трафик этому. Да и мне хайп не нужен. Кому надо, тот поймёт. Просьба одна. ⠀ Артур, убери, пожалуйста, MTV из описания в шапке профиля. Ведь ты не работаешь на MTV уже почти 15 лет. ⠀ Мы не оцениваем, кто прав, кто виноват. Но под такое поведение мы точно не подписываемся. ⠀ #MTVпротиврасизма #MTVпротивагрессии #кыргызстан

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu)

«Взрослый человек обязан уметь контролировать свои эмоции и урегулировать любое разногласие методом переговоров в атмосфере взаимного уважения. Об этом, кстати, хорошо сказал великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов: «Самое сложное для человека — быть каждый день человеком». MTV был, есть и будет против любых форм дискриминации, нетерпимости и агрессии. MTV за мир и взаимное уважение», — сказала Яна Чурикова.

Телеведущая также попросила бывшего сотрудника телеканала Артура Цветкова убрать из описания в своем аккаунте название телеканала, потому что он не работает там 15 лет.

Отметим, что инцидент произошел вчера. Ведущий зашел в заведение общепита со спущенной на подбородок маской. На замечание надеть ее правильно, среагировал агрессивно, стал грубить и нападать на работника.

Артур Цветков вызвал полицию и написал заявление, которое сотрудники правоохранительных органов Москвы приняли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162422/
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