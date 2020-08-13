Руководство телеканала MTV прокомментировало инцидент с телеведущим и мигрантом

Руководство телеканала MTV не поддерживает агрессию, в том числе и со стороны телеведущего Артура Цветкова. Сообщение об этом руководство телеканала публикует на своих официальных аккаунтах под негативными комментариями пользователей кырнета.

Добрый вечер!

Артур Цветков с 2006 года

не работает виджеем MTV Россия.

Мы не поддерживаем проявления агрессии. — MTV Россия (@mtvru) August 12, 2020

Напомним, вчера российский телеведущий Артур Цветков напал на кыргызстанца , который работает в точке общепита в Москве.

Видео инцидента распространили в соцсетях.

Позже телеведущий прокомментировал инцидент с кыргызстанцем.

Артур Цветков с 2006 года не работает виджеем «MTV Россия». Мы не поддерживаем проявления агрессии. «MTV Россия»

«Повар не имеет права разговаривать с гостями, он должен быть на своем рабочем месте. Вы можете говорить и писать, что хотите. У медали две стороны, я останусь при своем мнении», — сказал Артур Цветков.

Руководитель «MTV Россия» Яна Чурикова опубликовала видеообращение в своем аккаунте в Instagram и процитировала слова кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Телеведущая также попросила бывшего сотрудника телеканала Артура Цветкова убрать из описания в своем аккаунте название телеканала, потому что он не работает там 15 лет.

«Взрослый человек обязан уметь контролировать свои эмоции и урегулировать любое разногласие методом переговоров в атмосфере взаимного уважения. Об этом, кстати, хорошо сказал великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов: «Самое сложное для человека — быть каждый день человеком». MTV был, есть и будет против любых форм дискриминации, нетерпимости и агрессии. MTV за мир и взаимное уважение», — сказала Яна Чурикова.

Отметим, что инцидент произошел вчера. Ведущий зашел в заведение общепита со спущенной на подбородок маской. На замечание надеть ее правильно, среагировал агрессивно, стал грубить и нападать на работника.

Артур Цветков вызвал полицию и написал заявление, которое сотрудники правоохранительных органов Москвы приняли.