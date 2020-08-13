Представительство «Интерньюс» в Кыргызстане ищет SMM-специалиста и видеографа

Представительство «Интерньюс» в Кыргызстане объявило вакансию SMM-специалиста и видеографа в рамках проекта «Медиа-К». Об этом сообщили в организации.

Заявку на вакансию могут подавать молодые люди, которые хорошо ориентируются в социальных медиа, имеют опыт продвижения аккаунтов в социальных сетях, а также знают все возможности создания фото и видео на смартфоне, в том числе умеют снимать и монтировать.

Соискатель должен любить новые медиа, интересоваться последними трендами, быстро обучаться и уметь работать в команде.

«Мы работаем в креативной медиасреде в условиях жестких дедлайнов, постоянно изменяющейся среды и ценим в сотрудниках инициативность, пунктуальность, коммуникабельность, гибкость, креативность и честность», — отметили в представительстве.

Заявки принимаются до 13.00 31 августа 2020 года. Все подробности по ссылке.