21:56
USD 77.86
EUR 91.47
RUB 1.06
Общество

Представительство «Интерньюс» в Кыргызстане ищет SMM-специалиста и видеографа

Представительство «Интерньюс» в Кыргызстане объявило вакансию SMM-специалиста и видеографа в рамках проекта «Медиа-К». Об этом сообщили в организации.

Заявку на вакансию могут подавать молодые люди, которые хорошо ориентируются в социальных медиа, имеют опыт продвижения аккаунтов в социальных сетях, а также знают все возможности создания фото и видео на смартфоне, в том числе умеют снимать и монтировать.

Соискатель должен любить новые медиа, интересоваться последними трендами, быстро обучаться и уметь работать в команде.

«Мы работаем в креативной медиасреде в условиях жестких дедлайнов, постоянно изменяющейся среды и ценим в сотрудниках инициативность, пунктуальность, коммуникабельность, гибкость, креативность и честность», — отметили в представительстве.

Заявки принимаются до 13.00 31 августа 2020 года. Все подробности по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162421/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
«Интерньюс» и партнеры готовы помочь журналистам избежать судебных исков
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 278 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 40&nbsp;455 В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
Бизнес
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
13 августа, четверг
21:45
Представительство «Интерньюс» в Кыргызстане ищет SMM-специалиста и видеографа Представительство «Интерньюс» в Кыргызстане ищет SMM-сп...
21:24
Полностью прозрачный телевизор создала компания Xiaomi
21:12
Выборы-2020. Бишкекская ТИК зафиксировала первое нарушение участковой комиссии
21:07
В УВД Ошской области объяснили, зачем журналиста Kaktus.media вызывают на допрос
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 августа: без осадков