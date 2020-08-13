В Кыргызстане отсрочку по выплате ипотеки получили более 1 тысячи человек

С апреля 2020 года более 1 тысячи кыргызстанцев получили отсрочку по выплате кредитов. Об этом на брифинге сообщила директор Государственной ипотечной компании Эльмира Абжапарова.

По ее словам, отсрочка по выплате кредитов связана с пандемией коронавируса.

«За пять лет ГИК выдало 4 тысячи 700 кредитов на сумму более 5,5 миллиарда сомов. В апреле мы дали отсрочку по кредитам на сумму 42 миллиона сомов. Для получения отсрочки гражданин может подать заявление в банк, где брал кредит, мы рассмотрим его. Кроме того, с 1 мая мы снизили процентные ставки по кредитованию на один процент. Это снижение коснулось более 2,5 тысячи семей», — сказала Эльмира Абжапарова.