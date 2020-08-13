15:50
USD 77.86
EUR 91.47
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане отсрочку по выплате ипотеки получили более 1 тысячи человек

С апреля 2020 года более 1 тысячи кыргызстанцев получили отсрочку по выплате кредитов. Об этом на брифинге сообщила директор Государственной ипотечной компании Эльмира Абжапарова.

По ее словам, отсрочка по выплате кредитов связана с пандемией коронавируса.

«За пять лет ГИК выдало 4 тысячи 700 кредитов на сумму более 5,5 миллиарда сомов. В апреле мы дали отсрочку по кредитам на сумму 42 миллиона сомов. Для получения отсрочки гражданин может подать заявление в банк, где брал кредит, мы рассмотрим его. Кроме того, с 1 мая мы снизили процентные ставки по кредитованию на один процент. Это снижение коснулось более 2,5 тысячи семей», — сказала Эльмира Абжапарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162419/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
В ГИК опять скандал. Сотрудники заявляют, что нарушения законов продолжаются
Госипотечная компания вновь выдает кредиты на жилье. Какие нужны документы
В Жогорку Кенеше спорят — должна ли Госипотечная компания строить жилье
Треть государственных ипотечных кредитов получили сотрудники сферы образования
Кухня размером 1,5 метра. У Госипотечной компании было время изменить проект
В компании «ФинансСофт» рассказали о системе учета кредитов в ГИК
В ГИК снова скандал. Сотрудники недовольны новым руководством
Доступное жилье. Проект может снова забуксовать
В Госипотечной компании вновь сменили руководство. Второй раз за полгода
Дом по муниципальной ипотечной программе начали строить в городе Ош
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 278 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 40&nbsp;455 В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; предоставила Минздраву КР&nbsp;автомобиль скорой помощи Компания «АКНЕТ» предоставила Минздраву КР автомобиль скорой помощи
13 августа, четверг
15:45
В Базар-Коргонском ИВС заключенные содержатся в нечеловеческих условиях В Базар-Коргонском ИВС заключенные содержатся в нечелов...
15:36
Интерпол в Кыргызстане задержал гражданина Турции, находящегося в розыске
15:15
Минздраву поручено уделить особое внимание реабилитации населения после COVID-19
14:57
США выделили Кыргызстану $2,5 миллиона для борьбы с COVID-19
14:45
В Кыргызстане отсрочку по выплате ипотеки получили более 1 тысячи человек