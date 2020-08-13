В Бишкеке на месте детской площадки хотят построить дом

В столичном микрорайоне № 8 на месте детской площадки и зеленой зоны хотят построить многоэтажный дом. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше Право» Светлана Антропова.

По ее данным, к ним обратились местные жители. «На ней играют дети из нескольких домов. Кроме того, строительство предполагает вырубку 26 деревьев. Застройщики не показывают им никаких документов. Жители обратились во все инстанции», — отметила Светлана Антропова.

Она добавила, что нового плана детальной планировки микрорайона № 8 нет, а по старому, советскому, нет никакого многоэтажного дома. «Жители даже не знают, в каком году был предоставлен участок под строительство. Учитывая, что сейчас ситуация в мэрии немного изменилась, она стала больше поддерживать горожан, думаю, что муниципалитет должен будет отметить ранее выданное постановление о выделении участка», — отметила она.