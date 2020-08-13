В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел 291 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в Бишкеке из стационаров выписались 46 человек, в Чуйской области — 35, Ошской — 46, Таласской — 3, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 76, Джалал-Абадской — 41, Баткенской — 20, в городе Оше — 13.

Всего за весь период выздоровели 33 тысячи 318 человек.

«Некоторые считают, что если статистика заболеваемости и смертности снижается, можно не носить маску. Это не так. Маску носить нужно во всех общественных местах, необходимо соблюдать и социальную дистанцию. Люди также говорят, что антитела, выработанные в результате болезни, помогут не заразиться еще раз. Это ложная информация, болезнь до конца не изучена, и риск повторного заболевания есть», — сказал Мадамин Каратаев.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.