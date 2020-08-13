В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались три человека

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались три человека. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в Бишкеке скончался 1 человек, Баткенской области — 1 и Ошской — 1.

Всего за весь период зарегистрировали 1 тысячу 487 человек, скончавшихся от коронавируса и внебольничной пневмонии.

«Стоит отметить, что не у всех умерших основной диагноз коронавирус. Около 29 процентов из них скончались от других заболеваний. Эта тенденция сохраняется. Анализ показал, что около 66 процентов людей переносят болезнь бессимптомно или в легкой степени. Это только те, кто официально зарегистрирован. Если подсчитать тех, кто не обратился или просто перенес болезнь в легкой или средней тяжести форме, то их около 160 тысяч человек. К сожалению, 4,6 процента людей находится в крайне тяжелом состоянии, в тяжелом — 9,8 процента», — сказал Мадамин Каратаев.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.