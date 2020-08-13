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Общество

На въездах в Бишкек появятся крупные муниципальные стоянки

На въездах в Бишкек хотят организовать муниципальные стоянки для иногороднего транспорта. Об этом на онлайн-брифинге сообщил глава муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Вахтанг Алаков.

По его словам, планируется, что они появятся во всех четырех районах столицы.

«Перед нами стоит задача в рамках развития города, муниципального транспорта, на будущее разработать большие крупные муниципальные стоянки для приезжего транспорта», — отметил Вахтанг Алаков.

Отметим, что сегодня в Бишкеке работает 16 муниципальных парковок на 930 мест и 14 стоянок на 1 тысячу 100 мест.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162392/
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