В Кыргызстане выявили еще 310 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в Бишкеке выявили 99 случаев, в городе Оше — 16, в Чуйской области — 15, Ошской — 35, Таласской — 9, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 55, Джалал-Абадской — 54, Баткенской − 19.

Всего в стране зарегистрировали 41 тысячу 69 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

«На сегодняшний день уменьшилось количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Их число снизилось на 27 процентов», — сказал Мадамин Каратаев.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.