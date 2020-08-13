Мэрия Бишкека планирует создать электронный паркинг на улице Ибраимова

Мэрия Бишкека планирует запустить электронный паркинг на улице Ибраимова. Об этом на брифинге в режиме онлайн сообщил глава муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Вахтанг Алаков.

По его словам, в рамках пилотного проекта будут апробированы тайминговые системы. «Мы берем опыт других стран. Автомобиль останавливается, фиксируется его номер, время, когда приехал, уехал. Пока это будет в помощь парковщикам», — отметил он.

Вахтанг Алаков отметил, что в дальнейшем такие электронные парковки планируется устанавливать возле крупных торговых центров, базаров, в районах крупного скопления машин. «Оплата будет начисляться за каждый час стоянки», — сказал он.

МП «Бишкекские парковки и стоянки» создано в январе 2019 года, за это время открыто 16 муниципальных парковок на 930 мест и 14 стоянок на 1 тысячу 100 мест. До конца года, по словам Вахтанга Алакова, планируется создать еще 3 тысячи мест.

Напомним, сегодня официальный и единый тариф на муниципальных парковках — 25 сомов вне зависимости от того, на какое время поставлен автомобиль.