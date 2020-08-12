Очередная группа медиков отправилась на Иссык-Куль восстанавливать здоровье

Очередная группа медиков отправилась на Иссык-Куль отдыхать и восстанавливать здоровье. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, 48 медработников организаций здравоохранения Чуйской области и Бишкека поехали на неделю в пансионат «Эне-Сай» (бывший «Дилорам»). Среди них сотрудники Чуйского областного центра семейной медицины, Городской клинической больницы № 1, Объединенного центра семейной медицины Первомайского и Ленинского районов, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Республиканского центра хирургии.

В ведомстве напомнили, что правительство организовывает выезд в пансионаты Иссык-Кульской области для реабилитации и восстановления здоровья медработников, привлеченных к борьбе с коронавирусом.