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Общество

Киоски, забор и пристройку демонтировали в Бишкеке

Спецподразделения управления землепользования и строительства и «Тазалыка» продолжают демонтаж незаконно установленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в этот раз избавились от заброшенного 40-тонного контейнера на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Профсоюзной.

Снесли вышедший за пределы территории забор кафе «Той-Ордо» на улице Элебесова. Незаконные точки продажи мороженого, прохладительных напитков, игровых автоматов, павильоны и киоски убрали на проспекте Чуй, улицах Шопокова, Токтогула и Гоголя. Всего — 12 объектов.

«Разобрана и пристройка к дому № 16 на улице Табышалиева. У хозяев дома не было разрешительных документов. Освобождено 35 квадратных метров муниципальной территории», — отметили в муниципалитете.

В мэрии просят сообщать о незаконных или неправильно установленных объектах по телефону: 0312975122.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162352/
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