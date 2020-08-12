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Общество

Электронная запись в школу. В Бишкеке зачислены 12 тысяч 176 первоклашек

Через систему электронной записи в школы Бишкека поступило 15 тысяч 203 заявки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, прием заявок еще продолжается. В первые классы уже зачислены 12 тысяч 176 детей. Остальные заявления рассматриваются.

Чтобы оформить ребенка в детский сад, необходимо встать в электронную очередь. В ней, по данным мэрии, стоят 26 тысяч 423 малыша.

В столичном муниципалитете добавили, что продолжается работа по цифровизации социальной сферы столицы. Во всех городских центрах семейной медицины работает цифровая платформа при центре электронного здравоохранения (ЦЭЗ) для онлайн-записи к врачу. На цифру переходят и образовательные организации. «Например, в школе № 13 все 58 кабинетов, актовый зал, кабинет ИДН, библиотека, методический кабинет технически оснащены интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками, проекторами, имеется доступ к интернету, внедрена и работает система «Электронный дневник» в рамках проекта «Цифровая школа». По всему периметру установлены камеры видеонаблюдения», — отметили в мэрии.

Управление социального развития и Центр цифровых технологий мэрии работают над введением автоматизированной информационной системы «Социальный паспорт малоимущей семьи». В пилотном режиме она работает в Свердловском районе. Система упрощает процедуру оформления и получения адресной социальной помощи горожанам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162350/
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