13 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 31;

9.00-19.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Торекула Айтматова, Салиева, Фрунзе, переулок Феодосийский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой», (5-7-я улицы), «Колмо» (улицы Тынчтык, Дастан, Тендик), улицы Бокомбаева, Коенкозова, Мессароша, 9 Января, Патриса Лумумбы, 62;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Алты Тутун, Чортекова), «Верхний Орок» (улицы Кочкор-Ата, Орокская, Кырк-Кербен), микрорайон «Джал», 1, 1а ,2, 3-7, 3/3, 43.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Медерова, Эркин, Достук), Карла Маркса (МТФ), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельникова (улицы Молдобека, Кошокбека, Новая, Клубная, генерала Акматова, 8 Марта, Нижняя Стройка, Бектенбаева, Садовая), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Кок-Жар (улицы Мадиева, Куюкова, Кийизбаева, Кумушалиева), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Кондучалова, Некрасова), Гроздь (улицы Мелиораторов, Верхняя Ат-Баши);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Чолпонкулова, Молодежная, Северная, Мичурина, Полевая, Садовая, Ат-Башинская, Западная, переулок Ат-Башинский), Арал (улица Картамбаева), Сокулук (улицы Белинского, Фрунзе, Алма-Атинская), Новопавловка (улицы Крупская, Садовая, Свердлова), Новое (улицы Мичурина, Калинина), Военно-Антоновка (улицы Степная, Ленина), город Шопоков (улицы Первомайская, Ала-Арчинская, Ново-Аларчинская, Новая);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Заречная), Заря (улица Мичурина), Александровка (улицы Чапаева, Пионерская, 1 Мая, Комсомольская, Карагачевая);

9.00-17.00 — село Петровка (улицы Беш-Терек, МТФ);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Крылова), села Алексеевка, Жукова, Сосновка (улицы Набережная, Первомайская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улица Советская), Дружба, Жерказар;

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — село Чуй (улицы Гагарина, Сансызбаева, Ибраимова, Бригадная, Советская).

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — город Ош (жилмассивы «Имам-Ата», «Калинин», «Сары-Мазар», села Арек, Чурпо, Мээркан, Бирлешкен, Качыбек, Орке, сельские управы Конур-Добо, Каблан-Кол, Капчыгай, Чалма, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайкуу, села Медресе, Додон, Жаилма, Кызыл Октябрь, Меркит, Чагыр, Дормастер, Поселок, Достук, Манас, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, город Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Узгенская).

4 Баткенская область