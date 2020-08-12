Более 13 тысяч кыргызстанцев сдали иммуноферментный анализ

В Кыргызстане с 21 июля по 12 августа иммуноферментный анализ (ИФА) сдали 13 тысяч 688 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела департамента профилактики заболеваний и государственного санэпидемнадзора Динара Оторбаева.

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По ее словам, из них 48,4 процента оказались положительными. Это означает, что среди них есть переболевшие или болеющие коронавирусом в данное время.

«Иммуноферментный анализ определяет иммуноглобулины класса М и G. Пройдя тест, человек может узнать свой статус: переболел или нет. Если подтвердился иммуноглобулин М, в первую очередь надо самоизолироваться. Вызвать на дом врача по месту жительства. При выраженных симптомах начать лечение под наблюдением врача. Если до этого не сдавали ПЦР-анализ, то для подтверждения коронавируса можно его сдать. Если подтвердился иммуноглобулин G, значит, человек уже переболел некоторое время назад. В этом случае надо строго соблюдать санитарные меры. Так как пока говорить, что повторного заражения не будет, очень рано», — проинформировала чиновница.