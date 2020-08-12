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Общество

Музеям Кыргызстана передали 94 новых экспоната

Музеям Кыргызстана за полгода передали 94 новых экспоната. Об этом на брифинге сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, передано 69 предметов этнографии, 14 — нумизматики, 5 — археологии, 1 — вооружения, 5 — изобразительных исскуств.

Азамат Жаманкулов отметил, что благодаря проведенной оптимизации в системе Минкультуры удалось повысить заработные платы сотрудникам музеев на 80 процентов.

«В связи с распространением коронавируса музеи перешли на удаленный режим работы, в социальных сетях, сайтах они проводят различные акции, конкурсы», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162295/
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