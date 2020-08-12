Цифра дня. 2,2 миллиона кыргызстанцев посетили за полгода виртуальные библиотеки

В Кыргызстане за первое полугодие число виртуальных читателей в библиотеках Кыргызстана составило 2 миллиона 200 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его данным, в республике функционирует 1 тысяча 64 библиотеки, сейчас они работают в онлайн-режиме.

«С января по март, когда библиотеки были открыты, их посетили 289 тысяч 415 человек», — отметил он.

Проводится работа по оцифровке библиотечных фондов, они загружаются в частности на сайт lib.kg.

В этом году в рамках поддержки кыргызского языка было выделено 16 миллионов сомов на издание книг. «Недавно провели акцию в соцсетях: любой житель может обратиться в Минкультуры и предложить, какие книги необходимо издать. Получили более 300 предложений, составим перечень изданий, которые выпустим и потом раздадим по библиотекам», — отметил Азамат Жаманкулов.