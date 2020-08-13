Учеба в режиме онлайн. Для музыкальных школ могут сделать исключение

Дистанционный режим обучения в школах искусств установлен до стабилизации эпидситуации. Но для них могут сделать исключение. Об этом 24.kg сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, на рассмотрение республиканского штаба внесено предложение исключить из числа учебных заведений, где будет онлайн-обучение, музыкальные школы, поскольку занятия проводятся индивидуально. «Пока решение не принято. Думаю, к 20-25 августа все будет ясно», — сказал Азамат Жаманкулов.

Отметим, что школы искусств находятся в ведении Минкультуры. Форма обучения в общеобразовательных школах будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Всего разработано три варианта обучения: традиционный, комбинированный и дистанционный. Родителям дадут право выбора формы обучения для ребенка, предполагается заключение договора между ними и школой.