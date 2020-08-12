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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 195 тысяч 258. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 20 миллионов 284 тысячи 882 человека. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 141 тысяча 208), Бразилии (3 миллиона 57 тысяч 470), Индии (2 миллиона 329 тысяч 638), России (895 тысяч 691), Южной Африке (566 тысяч 109), Мексике (492 тысячи 522), Перу (483 тысячи 133), Колумбии (410 тысяч 453) и Чили (376 тысяч 616).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 12,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 304 тысячи 953 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 741 тысячи 126. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 935 человек. В том числе в США скончались 164 тысячи 537 человек, Бразилии — 101 тысяча 752, Мексике — 53 тысячи 929, Великобритании — 46 тысяч 611 и Индии — 46 тысяч 91.

В Кыргызстане зарегистрировали 40 тысяч 759 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 100 тысяч 855, Узбекистане — 31 тысяча 747, Таджикистане — 7 тысяч 871.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162284/
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