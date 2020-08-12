Из Москвы в город Ош вернулись 245 кыргызстанцев

Из Москвы в Ош вернулись 245 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, они прибыли рейсом авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Москва — Ош.

Список пассажиров на рейс сформирован комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, сотрудников посольства, представительств МВД и Государственной миграционной службы в Российской Федерации.

В частности, в него были включены студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения (тяжелые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потерявшие родных и другие).