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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 166 кыргызстанцев

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 166 кыргызстанцев. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, они прибыли чартерным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Рейсом прилетели остро нуждающиеся в возвращении граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Тюмени, Сургута, Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Кургана и Перми (имеющие различные заболевания, преклонного возраста, беременные женщины и матери с малолетними детьми, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162277/
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