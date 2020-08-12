В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 166 кыргызстанцев. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, они прибыли чартерным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Рейсом прилетели остро нуждающиеся в возвращении граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Тюмени, Сургута, Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Кургана и Перми (имеющие различные заболевания, преклонного возраста, беременные женщины и матери с малолетними детьми, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)», — отметили в ведомстве.