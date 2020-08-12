За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 263 человека

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 263 человека. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 14 человек, в Оше —24, в Чуйской области — 28, Ошской — 63, Таласской —26, Нарынской — 8, Иссык-Кульской —55, Джалал-Абадской — 32, Баткенской — 13.

За весь период в стране выздоровели 33 тысячи 27 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.