МЧС напомнило о безопасности на воде. За полгода утонули 57 человек

В Кыргызстане за полгода утонули 57 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В ведомстве отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев сократилось практически вдвое, но просят соблюдать меры предосторожности.
Правила безопасности на воде:
- нельзя купаться в запрещенных для купания или в необорудованных местах: водоемах, прудах, каналах, реках и на других водных объектах, не предназначенных для массового отдыха;
- нельзя купаться и прыгать в воду в местах, обозначенных запрещающими знаками и надписями: «Опасно!», «Купание запрещено!», «Нырять (прыгать в воду) запрещено!»;
- нельзя распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;
- нельзя оставлять без присмотра малолетних детей;
- нельзя заплывать за оградительные знаки (буйки);
- нельзя подплывать к моторным, парусным судам и иным плавсредствам;
- нельзя влезать на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;
- нельзя использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;
- нельзя прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого, и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
- нельзя организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- нельзя подавать ложные сигналы тревоги;
- нельзя использовать для плавания автомобильные камеры, надувные матрацы, доски и другое;
- нельзя использовать моторные, парусные, весельные лодки, иные гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды в зонах пляжей;
- нельзя приводить с собой собак и иных животных;
- нельзя загрязнять водоемы, оставлять на берегу мусор.