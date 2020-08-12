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Общество

МЧС напомнило о безопасности на воде. За полгода утонули 57 человек

В Кыргызстане за полгода утонули 57 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев сократилось практически вдвое, но просят соблюдать меры предосторожности.

Правила безопасности на воде:

  • нельзя купаться в запрещенных для купания или в необорудованных местах: водоемах, прудах, каналах, реках и на других водных объектах, не предназначенных для массового отдыха;
  • нельзя купаться и​ прыгать​ в воду в местах, обозначенных запрещающими знаками и надписями: «Опасно!», «Купание запрещено!», «Нырять (прыгать в воду) запрещено!»;
  • нельзя распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;
  • нельзя оставлять без присмотра малолетних детей;
  • нельзя заплывать за оградительные знаки (буйки);
  • нельзя подплывать к моторным, парусным судам и иным плавсредствам;
  • нельзя влезать на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;
  • нельзя использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;
  • нельзя прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого, и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
  • нельзя организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;
  • нельзя подавать ложные сигналы тревоги;
  • нельзя использовать для плавания автомобильные камеры, надувные матрацы, доски и другое;
  • нельзя использовать моторные, парусные, весельные лодки, иные гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды в зонах пляжей;
  • нельзя приводить с собой собак и иных животных;
  • нельзя загрязнять водоемы, оставлять на берегу мусор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162238/
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