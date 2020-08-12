МЧС напомнило о безопасности на воде. За полгода утонули 57 человек

нельзя купаться в запрещенных для купания или в необорудованных местах: водоемах, прудах, каналах, реках и на других водных объектах, не предназначенных для массового отдыха;

нельзя купаться и​ прыгать​ в воду в местах, обозначенных запрещающими знаками и надписями: «Опасно!», «Купание запрещено!», «Нырять (прыгать в воду) запрещено!»;

нельзя распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;

нельзя оставлять без присмотра малолетних детей;

нельзя заплывать за оградительные знаки (буйки);

нельзя подплывать к моторным, парусным судам и иным плавсредствам;

нельзя влезать на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы;

нельзя использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;

нельзя прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого, и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

нельзя организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;

нельзя подавать ложные сигналы тревоги;

нельзя использовать для плавания автомобильные камеры, надувные матрацы, доски и другое;

нельзя использовать моторные, парусные, весельные лодки, иные гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды в зонах пляжей;

нельзя приводить с собой собак и иных животных;