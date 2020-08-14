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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 57 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 15;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (1-3-я улицы), «Ак-Тилек» (улицы Жерге-Тал, Мажурум-Тал, переулки Коллективный, Чалдыбар), «Ала-Тоо» (улицы Ак-Кыя, Кара-Шоро, Камыр-Ата, Западная, Орто-Арык), улицы Он-Арча, Садыбакасова, Кара-Кужур, Лумумбы, 60;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Кара-Коо, Бердибаева, 4-7-я);
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Дордой-2» (1-я, 2-я улицы);
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (2-4-я улицы), улицы Курманджан Датки, Фрунзе, Огонбаева.

У кого намечается той

Нурсеит Кедеев

Родился 14 августа 1968 года. Заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны.

Алымбек Бактыбеков

Родился 14 августа 1991 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Во Фрунзе открылся ЦУМ

tsum.kg
Фото tsum.kg. ЦУМ в городе Фрунзе

14 августа 1974 года во Фрунзе открылось здание ЦУМ «Айчурек».

Это стало большим событием в жизни города, так как в универмаге установили первые в республике эскалаторы, пассажирские и грузовые лифты.

Здание изменило внешний облик и ассортимент. Сменилось и много руководителей, но не первоначальное название «Айчурек» в честь кыргызской красавицы из эпоса «Манас».

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова

В 1939 году родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова.

С 1965-го работала корреспондентом газеты «Кыргызстан пионери».

Первый поэтический сборник «Кыздар» («Девушки») издан в 1969 году. Автор пьесы «Судебное дело» (1984), которая ставилась на сценах театров республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162231/
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