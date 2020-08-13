В Бишкеке 13 августа облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 14 часов.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 31;

9.00-19.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Торекула Айтматова, Салиева, Фрунзе, переулок Феодосийский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой», (5-7-я улицы), «Колмо» (улицы Тынчтык, Дастан, Тендик), улицы Бокомбаева, Коенкозова, Мессароша, 9 Января, Патриса Лумумбы, 62;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Алты Тутун, Чортекова), «Верхний Орок» (улицы Кочкор-Ата, Орокская, Кырк-Кербен), микрорайон «Джал», 1, 1а ,2, 3-7, 3/3, 43.

У кого намечается той

Евгения Строкова

Родилась 13 августа 1965 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша по списку Социал-демократической партии Кыргызстана.

Памятные даты

Международный день левшей

Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990-м.

День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Согласно статистическим данным, от 3 до 10 процентов населения Земли — левши.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Касымалы Джантошев

15 сентября 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926 году он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928-м создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Касымалы Джантошев известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в его творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968 года.